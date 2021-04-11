Karayipler'de La Soufriere Yanardağı tahliye çalışmaları sürerken patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karayipler'de La Soufriere Yanardağı tahliye çalışmaları sürerken patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan La Soufriere Yanardağı, tahliye çalışmalarının yürütüldüğü sürdüğü sırada patladı.

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu
Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan La Soufriere Yanardağı, tahliye çalışmalarının yürütüldüğü sürdüğü sırada patladı. West Indies Sismik Merkezi Üniversitesi Direktörü Erouscilla Joseph, patlamanın ardından kül bulutunun 10 kilometreye kadar yükseldiğini açıkladı.

Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Saint Vincent'te yer alan La Soufriere Yanardağında volkanik patlama uyarısı yapılması üzerine bölge sakinlerinin tahliyesine başlanmıştı. Adada tahliye çalışmalarının devam ettiği saatlerde, La Soufriere Yanardağı'nda patlama oldu. West Indies Sismik Merkezi Üniversitesi Direktörü Erouscilla Joseph yaptığı açıklamada, patlamanın ardından kül bulutunun 10 kilometreye kadar yükseldiğini belirtti. Patlama ve etkilerin karşı uyaran Joseph, "Yakın çevrede yoğun kül yağışı var. Daha fazla patlama meydana gelebilir" ifadelerini kullandı. Joseph ayrıca, yaklaşan herhangi bir potansiyel patlamanın ilkinden daha büyük veya daha küçük olup olmayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu belirtti.

Tahliye çalışmalarında Covid-19 önlemleri unutulmadı

La Soufriere Yanardağı'nda patlama uyarısı verilmesinin ardından başlayan tahliye çalışmalarında, korona virüs (Covid-19) önlemleri unutulmadı. Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların yolcu gemilerine bindikleri veya başka bir adaya geçici olarak sığındıkları takdirde Covid-19 aşısı olmaları gerektiğini belirtti. Gonsalves, 100 binden fazla insanın yaşadığı bir ada zinciri olan St. Vincent ve Grenadinler'de bulunan sığınaklara gitmeyi tercih edenlerin, aşı olmasını şiddetle tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.

"Panik yapmanızı istemiyorum"

Açıklamasında 2 adet Royal Caribbean yolcu gemisinin bugün, 3'cüsünün ise önümüzdeki günlerde adaya varmasının beklendiğini kaydeden Gonsalves, tahliyeleri kabul edeceklerini açıklayan ada ülkeleri arasında St. Lucia, Grenada, Barbados ve Antigua'nın yer aldığını duyurdu. Halkı sakin ve düzenli kalmaya çağıran Gonsalves, "Her şey mükemmel ilerlemeyecek, fakat hepimiz işbirliği yaparsak her zamankinden daha güçlü bir şekilde bu olayı atlatacağız. Panik yapmanızı istemiyorum. Yapılacak en kötü şey bu" ifadelerini kaydetti. Karayipler'deki komşu ada ülkelerinin hükümetleriyle, pasaportları olmayan vatandaşlar için kimlik kartlarını kabul etmek için anlaştığını belirten Gonsalves, "Bu acil bir durum ve bunu herkes anlıyor" dedi.

Ne olmuştu?

Saint Vincent'ın en büyük volkanı olan ve 4 bin metre yüksekliğindeki La Soufriere Yanardağı'nda patlama tehlikesi nedeniyle Gonsalves tarafından bugün zorunlu tahliye emri verilmişti. Yayınlanan zorunlu tahliye emrinin hemen ardından Saint Vincent Adası'nda yetkililer, yerel halkı yolcu gemilerine yerleştirerek, güvenli bölge olarak belirlenen başkent Kingstown, Windward, North Union, Barrouallie, Leeward ve Grenadine adalarına göndermeye ve St. Vincent'ın tehlikeden uzak bölgelerine kurulan sığınaklara taşımaya devam ederken, yerel basına yansıyan haberlerde, 75 kişilik sığınaklardaki kapasitelerin çoktan aşıldığı öne sürüldü.

En son 1979 yılında patlayan La Soufriere Yanardağında 1902 yılındaki patlamada bin 600 kişi hayatını kaybetmişti.

-İHA-

Karayipler'de La Soufriere Yanardağı tahliye çalışmaları sürerken patladı
Karayipler'de La Soufriere Yanardağı tahliye çalışmaları sürerken patladı
Karayipler'de La Soufriere Yanardağı tahliye çalışmaları sürerken patladı
Karayipler'de La Soufriere Yanardağı tahliye çalışmaları sürerken patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Perihan Savaş
Spor Muslera Arda Turan Ünal Karaman Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karayipler'de La Soufriere Yanardağı tahliye çalışmaları sürerken patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:46:20. #1.16#
title