Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi oyuncuları kim? Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti konusu, oyuncuları ve detayarı!

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KARAYİP KORSANLARI: SİYAH İNCİ'NİN LANETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hafif üçkâğıtçı fakat bir o kadar da sevimli Kaptan Jack Sparrow'un (Johnny Depp) korsanlık yaşamı, düşmanı kurnaz Kaptan Barbossa'nın (Geoffrey Rush), gemisi Siyah İnci'yi çalmasıyla altüst olur. Bu da yetmezmiş gibi Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasına saldırır ve belediye başkanının güzeller güzeli kızı Elizabeth'i (Keira Knightley) kaçırır. Kızı kurtarmak ve Siyah İnci'yi yeniden ele geçirmek amacıyla Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will (Orlando Bloom) ve Jack güçlerini birleştirirler. Will'in bilmediği ise lanetli bir hazinenin Barbossa'nın kaderini nasıl değiştirdiği ve onu ve mürettebatını nasıl sonsuza kadar ölümsüz olarak yaşamaya mahkûm ettiğidir.

KARAYİP KORSANLARI: SİYAH İNCİ'NİN LANETİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Gore Verbinski

Oyuncular:Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2003 (143 dk)

Senaryo: Terry Rossio, Stuart Beattie