Karatay'da yol ve asfalt seferberliği sürüyor
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Karatay'da yol ve asfalt seferberliği sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede altyapısı tamamlanmış asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay'da yol ve asfalt seferberliği sürüyor
02.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:36

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede altyapısı tamamlanmış asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi veya merkeze en uzak mahalle ayrımız yapmaksızın vatandaşların güvenliği ve konforuna katkı sunmak amacıyla yol yapım, asfaltlama, onarım ve bakım çalışmalarına programlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin 25 farklı bölgesinde asfalt serimi gerçekleştirdi. Karatay'ın asfalt ihtiyacının olduğu 15 bölgesi için de planlama yapılıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da merkeze uzak mahalleleri ziyaret ederek hem bölge halkıyla bir araya geldi hem de söz konusu yerlerde Fen İşleri ekiplerinin sürdürdüğü yol yapım, asfaltlama ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlara en doğru hizmeti verebilmek adına ellerinden geleni yaptıklarını ve tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Hasan Kılca, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi başladıkları yeni dönemde de rekor düzeyde asfalt dökmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

"İlçemizin dört bir yanında ekiplerimiz çalışıyor"

Başkan Hasan Kılca, ilçenin hangi mahallesinin hangi yolunun neresinde bir sorun varsa hepsinden haberdar olduklarını ifade ederek, "Ekiplerimizle birlikte belli bir plan dahilinde ve sırasıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Karatay'ın dört bir yanında ekiplerimiz, bir yandan yol bakım ve onarım çalışması yürüterek vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale ediyor ve bozulan yolları onarıyor, bir yandan da altyapısı tamamlanmış yollarımıza asfalt döküyor. Yeni asfalt dönemine girdik ve ekiplerimiz, tam kapasiteyle belirlenen program dahilinde cadde ve sokakları bir bir asfaltla buluşturuyor. Mahallelerimizi ziyaret ederek Göçü-Karakaya-Sakyatan arasında 8 kilometrelik yol ile 9 kilometrelik İsmil - Ovakavağı arasındaki yol yapım çalışmalarımızı yerinde gördük. Yine Akörenkışla ile Görük arasında 5 kilometre, Şirinler-Küçükburnak arasında da 3 kilometrelik bir yol çalışmamız var. Bu yerlerdeki altyapı ve malzeme serimi tamamlandıktan sonra satıh kaplama işlemleri gerçekleştirilecek. İlçemiz genelinde şu ana kadar 25'nin üzerinde sokak ve caddede asfalt çalışması gerçekleştirdik. Şu an için 15 bölgemizde ise planlama devam ediyor. Bu sayı önümüzdeki gün ve haftalarda artarak davam edecek" dedi.

"Yeni sezon için 200 bin ton asfalta doğru adım adım ilerliyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz asfalt sezonunda Karatay Belediyesi olarak 150 bin ton asfalt serimi hedefi koyduklarını hatırlatarak ilçe genelindeki çalışmalar neticesinde bu hedefin çok üstüne çıktıklarını söyledi. Bu dönem asfalt sezonu için yeni hedeflerini de açıklayan Başkan Hasan Kılca, "Yeni dönemde ise hedefimizi 200 bin tona çıkarıyoruz ve adım adım bu hedefe doğru ilerliyoruz. Böylece ilçemiz genelinde yazın toza, kışın çamura son verip vatandaşlarımıza daha sağlıklı koşullarda yaşayacağı mahalle ve sokaklar kazandırmış oluyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli, sağlıklı ve çok daha konforlu bir yaşam sürmesi adına yaptığımız katkılar sürecek. Karatayımızın yol standardını daha da yükseltecek olan bu çalışmalarımız vesileyle, artan sıcaklara rağmen büyük bir özveriyle ara vermeden çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız esnasında ekiplerimize sabır gösteren hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyor, vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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