Karatay'da bazı parklar ile hobi bahçeleri kapatıldı
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Karatay'da bazı parklar ile hobi bahçeleri kapatıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bazı parklar ve hobi bahçelerini iki hafta süreyle kapattı.

20.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:21
Karatay'da bazı parklar ile hobi bahçeleri kapatıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bazı parklar ve hobi bahçelerini iki hafta süreyle kapattı.

Karatay Belediyesi, küresel ölçekte dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülmeye başlayan yeni tip korona virüs ile mücadele ve önlem amacıyla başladığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe genelindeki tüm okulları, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapan Karatay Belediyesi, Adalet Parkı, Şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, Karaaslan Piknik Bahçesi ile Saraçoğlu ve Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin iki hafta süreyle kapatılmasına karar verdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, korona virüs salgını nedeniyle gerekli önlem ve tedbirler kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, ilçedeki okullar, belediye hizmet binası ve belediyeye ait tesisler, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özellikle halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışma yaptıklarını belirterek, "Belediye olarak virüsün yayılmaması için belediyemiz tarafından organize edilen tüm etkinlikler ve faaliyetlere tedbir amaçlı olarak ara verdik. Karataylı hemşehrilerimizin belediyeye uğramadan da belediyemizi ilgilendiren birçok işlemi yapabilmelerine olanak sağlayan e-belediye uygulamalarımız aktif bir biçimde hizmet vermeye devam ediyor. Yine virüs konusunda halkın bilgilendirilmesi amacıyla da çalışmalar yapıyoruz. Son olarak özellikle hafta sonlarında halkımızın yoğun bir şekilde rağbet ettiği Adalet Parkı, Şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, Karaaslan Piknik Bahçesi ile Saraçoğlu ve Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verdik. Amacımız salgının vatandaşlar arasında yayılmasını önlemeye katkı sunmak" dedi.

"Bu süreçte herkese büyük görevler düşüyor"

Korona virüsle mücadele sürecini, el birliğiyle rehavete ve paniğe kapılmadan atlatılmasının önemine de değinen Hasan Kılca, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları, panik yapmamaları ve önleyici tedbirlere uymalarının önemine değindi. Kılca, şunları kaydetti: "Tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen salgınla mücadele konusunda devletimiz, hükümetimiz ve yerel yönetimler kadar tüm vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın özellikle bireysel hijyen konusunda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizin evlerinden dışarıya çıkmamaları, panik yapmamaları ve önleyici tedbirlere uymaları son derece önemli. Yine resmi açıklamaların dışında hiçbir açıklamayı dikkate almayalım. İnşallah bu süreci hep birlikte sağduyulu bir şekilde atlatacağız." - KONYA

Kaynak: İHA

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