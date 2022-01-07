Karatay Belediyesi, İstanbul'da başlayan "Geleneksel 6. Konya Tanıtım Günleri"ne katıldı

İSTANBUL (Bültenler) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri, belediye başkanları ve pek çok vatandaş da standı ziyaret ederek Karatay'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl yapılamayan "6. Konya Tanıtım Günleri" İstanbul'da başladı.

Karatay Belediyesi de İstanbul Yenikapı'daki etkinlik alanındaki organizasyonda Karatay'ın tarihi, kültürel, sosyal ve daha birçok alandaki değerlerini içeren bir stant kurdu.

KARATAY, TÜM YÖNLERİYLE İSTANBUL'A TAŞINDI VE TANITILDI

Tüm değerleriyle ilçenin tanıtıldığı ve büyük ilgi gören Karatay standını ziyarete gelen vatandaşlar; Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan pek çok eser ve hizmetler hakkında bilgi alıyor.

Karatay Belediyesi'nin "Sıfır Atık" çalışmalarının çok daha geniş bir tabana yayılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Karatay'ın yeni üyesi "Karacan" da stantta vatandaşları karşılıyor. Vatandaşlar ayrıca, Karatay Lavanta Bahçesi'ndeki lavantalardan elde edilen ürünlerin de tadına bakma fırsatı da buluyor.

VATANDAŞLAR VE PROTOKOLDEN KARATAY STANDINA BÜYÜK İLGİ

Konyalışıklar Öksüz Ozan ve Yağız Ozan daşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarma çabasında olan Karatay Belediyesi'nin bu yılki standında yer alıyor.şıklar; etkinlik boyunca standı ziyaret eden vatandaşlara birbirinden özel şiirler, türküler, koçaklama ve güzellemeleri seslendiriyor.

Konya Tanıtım Günleri'nde Karatay Belediyesi'nin standını gezen vatandaşlar, Karatay Belediyesi standını çok beğendiklerini ifade ederek, Karatay Belediyesi'nin şehir ile ilçe kültürüne yaptığı katkılar için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da 6. Konya Tanıtım Günleri'nin açılışının ardından Karatay Belediyesi'nin standını ziyaret ettiler.

BAKAN MURAT KURUM, KARATAY STANDINDA KAŞIK HAVASI OYNADI

Karatay Belediyesi ve Karatay'daki çalışmalar hakkında bilgi alan protokol üyeleri, bir süre Konyalışıklar Öksüz Ozan ve Yağız Ozan'ı da dinledi. Davulun da çalındığı stantta renkli görüntüler oluşurken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile birlikte Konya folklorundan örneklerin sergilendiği kaşık havasına eşlik etti.

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