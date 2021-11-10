Karatay Belediyesi, endüstriyel atıkların toplanması amacıyla hareket geçti

KONYA (Bültenler) - Bu kapsamda belediye ekipleri, söz konusu atıkların ayrıştırılarak toplanmasıyla ilgili olarak bilgilendirip işyerlerine tehlikesiz endüstriyel atık konteynerleri dağıttı.

Karatay, yaklaşık 60 sanayi sitesiyle Konya'nın bu alandaki en yoğun ilçelerden bir tanesi. Söz konusu sanayi sitelerindeki binlerce işletme, faaliyetleri sırasında günlük 150 tona kadar tehlikeli veya tehlikesiz endüstriyel atık ortaya çıkarıyor.

Konya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerinin işbirliğinde sürdürülen projeyle sanayi siteleri, sıfır atık konusunda bilgilendirildikten sonra şu ana kadar sanayicilere ilk etapta 300 adet sarı renkte tehlikesiz endüstriyel atık konteyneri dağıtıldı. Söz konusu konteynerlerde biriken atıklar ise ekipler tarafından toplanıp Kaşınhanı Düzenli Depolama Sahası'na götürülüyor.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sıfır Atık ekipleri de ilçedeki sanayicileri Sıfır Atık konusunda bilgilendirerek sanayicilere sarı renkte tehlikesiz endüstriyel atık konteyneri dağıttı.Sanayiciler, sarı renkteki söz konusu konteynerlere cam, deri, kauçuk, strafor, ahşap, hurda atıkları gibi ekonomik değeri olmayan atıkları biriktirecek; böylece ekonomik değeri bulunan evsel nitelikli atıklarla karışması önlenerek geri dönüşümünün kolaylaşması sağlanmış olacak.

Ekipler; bilgilendirme çalışmaları sırasında sanayicilere, atık depolamada endüstrilerden kaynaklanan atıkların evsel nitelikli atıklarla karışmadan toplanıp bertaraf edilmesinin öneminden bahsetti. Ekipler ayrıca, söz konusu atıkların çöpten elde edilecek enerji ve çevresel faktörler açısından hayati derecede öneme sahip olduğunu özellikle ifade etti.

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