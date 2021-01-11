Kararsızlık Ebru Gündeş'e 75 bin TL'ye mal oldu
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Kararsızlık Ebru Gündeş'e 75 bin TL'ye mal oldu

11.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:51
Kararsızlık Ebru Gündeş'e 75 bin TL'ye mal oldu

Ebru Gündeş 1 yıl önce 9 yaşındaki kızı Alara ile oturduğu Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmıştı.

Ebru Gündeş 1 yıl önce 9 yaşındaki kızı Alara ile oturduğu Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmıştı. Rotasını Kemerburgaz'a çevirmiş, 13 milyon TL'ye orman içinde bir villa satın almıştı. Şarkıcı burada da rahat edemeyince tebdil-i mekanda ferahlık vardır deyip yeni bir ev arayışına girdi.

Havaya gitti

Posta'nın haberine göre bu kez satın almak yerine kiralamayı tercih etti. Geçen hafta Beykoz Konakları'nda kendisine uygun bir ev buldu. Aylık 65 bin TL'ye anlaşıp 75 bin TL de kaparo verdi. Ancak sözleşmeye imza atmadan hemen önce fikrini değiştirdi ve taşınmaktan vazgeçti. Böylece verdiği kaparo da yanmış oldu. 75 bin TL havaya gitti.

Kaynak: Hürriyet

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