Karapınar heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret
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Karapınar heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

13.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:56
Karapınar heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Kaymakamı Oğuz Murat Cem, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Kaymakamı Oğuz Murat Cem, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Bakan Kurum'a, Karapınar'da yapılması düşünülen ve devam eden yatırımlar konusunda bilgi verildi.

AK Parti İlçe Başkanı Zengin, Bakan Kurum ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirterek, "Görüşmemiz faydalı geçti. İlçemize yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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