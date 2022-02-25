Karapınar'da öğrencilere trafik eğitimi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta ekiplerince Tilkili İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilere genel trafik kuralları, kara yolunda yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, yaya geçidinin kullanım ve trafik işaret levhaları gibi konularda eğitim verdi.

Program, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.