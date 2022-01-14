Karapınar'da akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı - Haberler
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Karapınar'da akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı

Karapınar'da akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulunda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

SELİM, KARS (AA) - Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulunda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen turnuvaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Süleyman Karadeniz, yaptığı açıklamada, turnuvaya ilçe genelindeki ilkokullardan 115 öğrencinin katıldığını belirterek, "Günümüzde gençler teknoloji oyunlarına yöneldi. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeliyiz. Toplum olarak tehlikenin farkında olmamız gerekir.Bizim amacımız çocuklarımızı bunlardan kurtarmak ve daha akılcı ve zeka geliştirici faaliyetlere yöneltmektir. Bu oyunlar Anne, baba, kardeş ve arkadaşları ile rahatlıkla oynanabilecek şekildedir.. Bu oyunları çocuklarımıza öğretmeli ve oynamalıyız. Akıl ve zeka oyunları her yönü ile insanları geliştirmektedir." ifadesini kullandı.

Ödül törenine de İlçe kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka,İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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