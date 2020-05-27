Karapınar Belediye Başkanı Yaka personelle bayramlaştı Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Ramazan Bayramı sonrasında mesainin ilk gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Ramazan Bayramı sonrasında mesainin ilk gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Sosyal mesafe gözetilerek yapılan bayramlaşma programına Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, Belediye Meclis üyeleri Erol Parlak ve Tahir Doğanay da katıldı.

Karapınar Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Yaka, milli ve manevi duyguların pekiştiği bayramların Türk toplumu için önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti.

Yaka, "Yaşadığımız zorlu süreçte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buruk geçen bir bayram yaşamış olsak da bu bunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Ramazan Bayramı'nızı kutuluyorum." dedi.

Kaynak: AA