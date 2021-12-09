Karapınar AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti 75. Karapınar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Tutgut Özal Parkı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda konuşan İlçe Başkanı Yusuf Zengin, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Zengin, AK Parti olarak vatandaşlara her alanda hizmetin en güzelini vermeye çalıştıklarını belirterek, "İlçemizin her bölgesine hizmet etmekten mutluyuz. Karapınar tarihinin en güzel yıllarını yaşıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, bölge milletvekillerimize, Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya ve Karapınar teşkilatımıza, meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarla Karapınar farklı ve etkin bir görünüme kavuşmuştur. Hizmetlerimiz bundan sonrada devam edecek." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka da AK Parti iktidarında ilçemize hizmet etmenin keyfinin yaşadıklarını kaydederek, "Her dönemde İktidarımızın buradaki eserlerini görmemiz mümkün. Bundan sonrada aynı şevk ve hizmet etme azmi ile yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Bölge Koordinatörü Necati Sametoğlu, İlçe Koordinatörü İhsan Yıldırım, İl Yönetim Kurulu Üyesi Talip Özüdoğru, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve partililer katıldı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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