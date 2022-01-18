Karaoğlu, Erzurum Berberler ve Kuaförler Oda Başkanlığına aday

Erzurum'da 26 yıldır berberlik yapan Murat Karaoğlu, Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Mesleğe kalfa çıraklık eğitimiyle başlayarak güçlü yönetim ve güçlü esnaf parolası ile yola çıktığını belirten Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Adayı Murat Karaoğlu, "Meslektaşlarımızın yalnız olmadığını göstermek ve çözüm odaklı bir anlayışla esnaflarımız arasında birlik ve beraberliği en üst düzeye ulaştırmak için adayım. Esnafımız, asla yalnız olmayacak. Kötü gününde, düğününde, nişanında, cenazesinde, hastalıkta ve sağlıkta odasının en büyük destekçisi olduğunu bilecek. Oda olarak, üyelerimize can yoldaşlığı yapacağız. Kongremiz kadim şehir Erzurum'a hayırlı olsun" diye konuştu. - ERZURUM

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