Karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan Kovid-19 temaslısı hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan Kovid-19 temaslısı hakkında işlem yapıldı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan Kovid-19 temaslısı hakkında işlem yapıldı

Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişi hakkında işlem yapıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişi hakkında işlem yapıldı.

İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde denetim yapan İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Hes Kodu sorgulamasında Afganistan uyruklu H.M'nin Kovid-19 temaslısı olduğunu belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polisler sevk edildi. H.M. ise güvenli bir noktaya alınarak sağlık ekibi çağrıldı.

Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 liralık ceza tutanağı düzenlenen H.M, 112 Acil Servis ekibince karantina adresine götürüldü.

Karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan Kovid-19 temaslısı hakkında işlem yapıldı

Karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan Kovid-19 temaslısı hakkında işlem yapıldı

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan Kovid-19 temaslısı hakkında işlem yapıldı - Haberler
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