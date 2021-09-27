Karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan Kovid-19 temaslısı hakkında işlem yapıldı
AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişi hakkında işlem yapıldı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişi hakkında işlem yapıldı.
İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde denetim yapan İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Hes Kodu sorgulamasında Afganistan uyruklu H.M'nin Kovid-19 temaslısı olduğunu belirledi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polisler sevk edildi. H.M. ise güvenli bir noktaya alınarak sağlık ekibi çağrıldı.
Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 liralık ceza tutanağı düzenlenen H.M, 112 Acil Servis ekibince karantina adresine götürüldü.