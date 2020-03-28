Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim
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Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Karantina, 3. Sayfa

Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim

Kahramanmaraş'ta koronavirüs salgını kapsamında şüphe üzerine karantina altına alınan 80 yaşındaki adam sağlık görevlilerine zorluk çıkardı. Görüntülerde yaşlı adamın, "Odama gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim" dediği duyuluyor.

28.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:08
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu olan 65 yaş üstüne Türkiye'de bazı kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar kapsamında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alınan 80 yaşındaki ismi açıklanmayan yaşlı adam odasından çıkarak görevlilerle tartıştı.

"GİTMİYORUM, HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Hastane görevlileri tarafından kaydedilen görüntülerde yaşlı adam, "Odama gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim. Madem varsa. Bende bir şey yok. Çağırın doktorunuzu, muayenenizi yapın. Beni buraya hapis ettiniz. Muayene yok bir şey yok. Bırakın gitsin. Yaşım 80 olmuş zaten. Bulaştırıyorsam bırakın evime gideyim. Ben burada duramam. Beni burada hapis ettiniz. Ben kendi evimde de hapisim zaten. Hanım yok, çocuk yok. Açın kapıyı bırakın gideyim. Gidersem giderim size ne" dedi. Zorluk çıkaran yaşlı adam ikna edilerek odasına götürüldü.

Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim

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Haber Yorumları (6)
500
HAKLI: Haklı adam doktor yok muayene yok beni burada neden tutuyorsun diyor? Madem doktor olmayacak virüs için test neden yapılmıyor öyle körü körüne karantina olur mu?
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
VİRÜSTEN ÖLENE HURİ YOK DESEYDİNİZ: derhal bir ay kalmayada razı olurdu ; büllükle düşünen bir toplumuz o yüzden büllük belebellük çok önemli
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ZIR VE ZIRZIR CAHİLLER: Bu kadar anlatılıyor; siz yorumcular bu işi hiç anlamamışsınız.
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AMCA HAKLI DAGILIN: amcayı dınleyınce hal verıyorsun doktor yok muayene yok benı bruda bos yere tutuyorsunuz dıyor. muayene yoksa kontrol yoksa yanına yanasamıyorsanız bırakın evıne gıtsın. . zaten amcam sızden benden sağlıklı masallah bellı
Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
TÖVBE TÖBE: BU NASIL İNSANIMIZ VAR YAA. BU NEDİR YAA
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
CEVAP: Bırakın gitsin kendi evinde ölsün dede zaten ölmek istiyor.
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
500
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