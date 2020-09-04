Karantinaya alınan köyü CHP'li vekil de ziyaret etmişti
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Karantinaya alınan köyü CHP'li vekil de ziyaret etmişti

Hatay'da balayı için gittiği ilçede korona virüse yakalandığı anlaşılan yeni gelin hastalığa rağmen düğüne gitti.

Karantinaya alınan köyü CHP'li vekil de ziyaret etmişti
04.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:09

Hatay'da balayı için gittiği ilçede korona virüse yakalandığı anlaşılan yeni gelin hastalığa rağmen düğüne gitti. Durumun anlaşılması üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında köy karantinaya alınırken, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın ise gün içerisinde köye ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerine ulaşılamayan ve yeni evlenen genç çift balayı için Hatay'ın Arsuz ilçesine gitti. İddiaya göre, genç kadın Arsuz'daki şikayeti üzerine gittikleri hastanede COVID-19 testi yaptırdı. Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Altınözü ilçesine geri döndü. Testi pozitif çıkan yeni gelinin Kozkalesi köyünde yapılan düğüne de katıldığı tespit edilince Altınözü İlçe Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Diğer yandan gece saatlerinde karantinaya alınan köye gün içerisinde CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın da ziyarette bulunduğu öğrenildi. Vekil Topal ziyaretinde Kozkalesi Muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelmişti. CHP'li vekil Topal'ın olayın ardından test yaptırması bekleniyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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