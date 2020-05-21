Karantinadan çıkan 104 kişi memleketlerine uğurlandı
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Karantinadan çıkan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Karantinadan çıkan 104 kişi memleketlerine uğurlandı Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 56'sı kadın 104 kişi karantina sürecini tamamladı Mersin'in Erdemli ilçesinde yurt dışından gelmeleri dolayısıyla karantinada bulunan 104 vatandaş, Ramazan...

21.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:33

Karantinadan çıkan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 56'sı kadın 104 kişi karantina sürecini tamamladı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yurt dışından gelmeleri dolayısıyla karantinada bulunan 104 vatandaş, Ramazan Bayramı öncesi karantina sürecini tamamladı. Vatandaşlar otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen 104 kişi Erdemli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kız Kalesi Öğrenci Yurdu'nda karantinada tutuldu.

Süreci tamamlayan vatandaşlar Şırnak, Mardin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, Balıkesir ve Trabzon başta olmak üzere memleketlerine yolcu edildi.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yurttan ayrılan vatandaşlara memleketlerinde dikmeleri için fidan hediye edildi.

Karantina boyunca kendilerine çok iyi bakıldığını, bütün isteklerinin yerine getirildiğini dile getiren vatandaşlar, "Devletimizden Allah razı olsun. Yemeklerden tutun da her şey çok güzeldi. Karantina sürecini tamamladık, mutluyuz. Bayramı ailelerimizle geçirebileceğimiz için daha da mutluyuz" diye konuştular.

104 vatandaşın memleketlerine uğurlanmasıyla yurtta karantinada kimsenin kalmadığı öğrenildi.

Karantinadan çıkan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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