Karantinadaki Johson'dan muhafete koronavirüs çağrısı Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yayınladığı açıklamada, parlamentodaki tüm muhalefet parti liderlerini toplantıya davet etti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yayınladığı açıklamada, parlamentodaki tüm muhalefet parti liderlerini toplantıya davet etti. Başbakan Johnson, muhalefet partilere seslenerek, "Sizin de görüşlerinizi duymak istiyorum" dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yayınladığı yazılı açıklamada, bilimin önderliğinde adım adım takip edilecek bir aksiyon planı üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Johnson, "Bunun kısa bir savaş olmadığını biliyoruz, koronavirüsü yenmek için haftalar değil aylar gerekiyor" dedi. Parlamentodaki muhalefet liderlerine seslenen Johnson, "Bu ulusal acil durum anında birlikte çalışmalıyız. Bu nedenle hepinizi, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Bilim Baş Danışmanı ile yapacağımız bilgilendirme toplantısına davet ediyorum. Görüşlerinizi dinlemek istiyorum ve sizleri aldığımız tedbirler hakkında bilgilendirmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA