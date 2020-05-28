Karantinadaki ailelere gıda malzemeleri ve maske dağıtıldı
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Karantinadaki ailelere gıda malzemeleri ve maske dağıtıldı

Karantinadaki ailelere gıda malzemeleri ve maske dağıtıldı Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covıd-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan kırsal mahalle ve binalarda bulunan vatandaşlara gıda ve maske dağıtımı yapılıyor.

28.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:17

Karantinadaki ailelere gıda malzemeleri ve maske dağıtıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covıd-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan kırsal mahalle ve binalarda bulunan vatandaşlara gıda ve maske dağıtımı yapılıyor.

Şanlıurfa'da, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesi ile birlikte alınan tedbirleri sürdürülüyor. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmada karantinaya alınan ve giriş çıkışları kapatılan kırsal mahalle ve binalarda kalan vatandaşlara gıda ve maske dağıtımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yıkama ve dezenfekte işlemlerini devam ettirirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise merkez ve kırsal ayırımı yapmadan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Belediye tarafından kurulan özel ekip merkezde İpekyol, İmambakır ve Bamyasuyu mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine ve kırsalda da karantinaya alınan Acaryurt Mahallesi sakinlerine maske ve gıda desteğinde bulundu.

Ekipler, karantinada olan bölgelere hazırlanmış gıda paketleri ve maskeleri teslim ederek vatandaşların karantina sürecinde evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye tarafından sunulan destekler vatandaşların takdirini toplarken İpekyol Mahalle Muhtarı Zeynel Tavaş, " Bir binamız salgından dolayı karantinaya alındı. Haliliye Belediyesi binayı dezenfekte ederek maske dağıtımında bulundu. Son olarak bina sakinlerine gıda desteği sundu. Bu hizmetlerinden dolayı belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Halliye Belediyesi salgından dolayı daha önce karantinaya alınan merkez ve kırsal mahallelerde bulunan tüm vatandaşlara da maske ve gıda desteğinde bulunmuştu.

Karantinadaki ailelere gıda malzemeleri ve maske dağıtıldı

Kaynak: İHA

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