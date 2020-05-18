Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Karantina sürecinde sık sık ev hallerini paylaşan Serenay Sarıkaya, son olarak filtre kullanarak gözlerinin birini mavi birini de yeşil yaptı. Serenay'ın "Ankara kedisi" notuyla Instagram'da yaptığı paylaşımı binlerce yorum aldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ve karantinaya sevgilisinin evinde giren başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, doğal ev pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sarıkaya son olarak göz rengini değiştirdiği bir paylaşım yaptı.

Sevgilisinin evinden sık sık paylaşımlar yapan Serenay Sarıkaya, dün akşam filtre kullanarak bir gözünü yeşil bir gözünü de mavi yaptı. Güzel oyuncu, renkli gözlü paylaşımını 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan "Ankara kedisi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay'ın makyajsız yaptığı paylaşımı ise 407 bin kişi tarafından beğenildi.