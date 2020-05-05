Karantinada kaldıkları yurdun çalışanlarına çiçekle teşekkür ettiler
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Karantinada kaldıkları yurdun çalışanlarına çiçekle teşekkür ettiler

Karantinada kaldıkları yurdun çalışanlarına çiçekle teşekkür ettiler
05.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırşehir'de yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina sürecini tamamlayıp evlerine dönen bazı Türk vatandaşları, yurt çalışanlarına gönderdikleri çiçeklerle ve not kağıtlarıyla teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırşehir'de yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina sürecini tamamlayıp evlerine dönen bazı Türk vatandaşları, yurt çalışanlarına gönderdikleri çiçeklerle ve not kağıtlarıyla teşekkür etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi merkez yerleşkesi yanındaki Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak 2 Mayıs'ta evlerine dönen 252 Türk vatandaşından bazıları, kendilerine gösterilen yakınlık ve ilgiden etkilenerek yurda içinde not kağıtlarının da olduğu çiçekler gönderdi.

İnternet üzerinden siparişlerini veren vatandaşlar, yurda gönderdikleri çiçeklerin arasındaki not kağıtlarında duygularını aktardı.

Çiçek gönderenlerden Recep Altar, yazdığı not kağıdında, "Siz bizim gizli kahramanlarımızsınız. Sizleri asla unutmayacağım. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İbrahim Yetim de her sıkıntılarına katlanan ve yanlarında olan yurt yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerini ilettiği not kağıdında, "Devlet büyüklerine, güler yüzleriyle bizlere servis yapan çalışanlara, yurt yöneticilerine AFAD, Kızılay yetkililerine teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah sizlerden razı olsun." diye yazdı.

Uğur Berke Delican ise Türkiye'nin ve dünyanın geçtiği bu zorlu süreçte kendileri için yapılan fedakarlık ve desteğe teşekkürlerini sunduğu not kağıdında, "Görünmez kahramanlarımız, ülkemde olmaktan ve sizinle aynı vatanı paylaşmaktan gurur duyuyorum. Minnettarım." ifadelerine yer verdi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin ise çiçekler ve not kağıtlarını alınca çok mutlu olduklarını belirterek, bunları en güzel şekilde saklayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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