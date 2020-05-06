Karantina yurdundan 123 kişi memleketine uğurlandı: "Çok güzel ağırlandık"
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Karantina yurdundan 123 kişi memleketine uğurlandı: "Çok güzel ağırlandık"

Karantina yurdundan 123 kişi memleketine uğurlandı: 'Çok güzel ağırlandık'
06.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:32

Karantina yurdundan 123 kişi memleketine uğurlandı: "Çok güzel ağırlandık" Macaristan'dan Bingöl'e tahliye operasyonu ile getirilen 123 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini doldurdu, pozitif vaka çıkmaması üzerine memleketlerine yolcu edildi Yurttan ayrılan vatandaşlar, AB...

Karantina yurdundan 123 kişi memleketine uğurlandı: "Çok güzel ağırlandık"

Macaristan'dan Bingöl'e tahliye operasyonu ile getirilen 123 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini doldurdu, pozitif vaka çıkmaması üzerine memleketlerine yolcu edildi

Yurttan ayrılan vatandaşlar, AB standartlarında bir hizmet görüp, çok güzel ağırlandıklarını belirterek, ilgilenen herkese teşekkür etti

BİNGÖL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilen 123 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra bugün otobüslerle memleketlerine uğurlandı.Yurttan ayrılan vatandaşlar, AB standartlarında bir hizmet görüp, çok güzel ağırlandıklarını belirterek, ilgilenen herkese teşekkür etti.

Dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen vatandaşlar için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinesinde Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından binlerce Türk vatandaşı, tahliye operasyonu ile ülkeye getirildi. Bu kapsamda Macaristan ve Karadağ'dan Bingöl'e getirilen 271 kişi de, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mürsel Paşa ile Pir Ali yurtlarına yerleştirildi. Macaristan'dan getirilen 123 Türk vatandaşı 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Pozitif vaka görülmemesi üzerine Kültür Mahallesi Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'nda kalan 123 Türk vatandaşı, valilik koordinesinde otobüslerle memleketlerine uğurlanmaya başlandı.

Sabahın erken saatlerinde otobüslere alınmaya başlanan vatandaşlara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin de eşlik ederek tek tek gidenlere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

"Çok güzel ağırlandık"

Macaristan'da oğlunu ziyaret giden ve salgın nedeniyle orada mahsur kalan Fahriye Polat, yaşadığı süreci anlattı.

Kuşadası'na gidecek olan Polat, "Oğlumu yurt dışında ziyarete gitmiştim ama salgın nedeniyle orada mahsur kaldım. Sağ olsun devletimizin imkanlarından faydalanarak buraya geldik. Çok güzel ağırlandık. Bingöl halkına ve vali beye çok teşekkür ederim. Kendi evimizdeymiş gibi bizi 14 gün boyunca çok sıcak ağırladılar. Titiz davrandılar, bizi aileleri gibi ağırladılar" dedi.

"Avrupa standartlarını aşan bir hizmet gördük"

Karantina sürecini dolduran ve İstanbul'daki ailesinin yanına gidecek olan Teoman Kaan Akıncı, Avrupa standartlarının üstünde bir hizmet gördüklerini aktardı.

Akıncı, "Bingöl'e ve Bingöl halkı adına tüm yetkililere çok teşekkür ederim. Evimizde hissettik, yetkililer elinden geleni yaptı. Avrupa standartlarını aşan bir hizmet gördük. Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ederim" diye konuştu.

İstanbul'a gidecek olan Yağız Ali Ersöz ise, "14 gün boyunca hiçbir şeyimiz eksik edilmedi. Yemeklerimiz 3 öğün boyunca geldi. Kat görevlilerimiz sürekli ilgilendi bizimle. Hepsine çok teşekkür ederim. Sayın valimiz ve yurt müdürümüze özellikle teşekkür ederim"ifadelerini kullandı.

Karantina yurdundan 123 kişi memleketine uğurlandı: 'Çok güzel ağırlandık'

Kaynak: İHA

Manşet

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