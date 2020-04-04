Karantina uygulanmayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karantina uygulanmayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM - Haberler
Stockholm, İsveç, Güncel

Karantina uygulanmayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulanmayan İsveç'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.

04.04.2020 21:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:40
Karantina uygulanmayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulanmayan İsveç'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.

İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak İsveç modeli uygulanıyor.

Halk, başkent Stockholm'de bugün havanın güneşli olması nedeniyle, kent merkezindeki restoran ve kafeleri doldurdu.

Mariatorget Meydanı'ndaki restoran ve kafelerin dışında oturan kalabalık gruplar, sıcak havanın keyfini çıkardı.

Bu bölgede restoranı bulunan Türk girişimci Ömer Dinçer, AA muhabirine, genel anlamda restoranların işinin yüzde 50 düştüğünü bugün havanın güzel olmasından dolayı İsveçlilerin sokaklara kalabalık olarak çıktığını söyledi.

Dinçer, koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsveç'te genel bir yasağın olmadığını belirterek, "Sadece 50 kişinin bir araya gelmesi yasak. O da restoranlar için geçerli değil." dedi.

"Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin"

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, koronavirüs salgınının haftalar değil aylar süreceğini belirterek, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, temizlik kurallarına uysun." ifadesini kullandı.

Löfven, virüsle mücadelede diğer ülkelere göre farklı yol izledikleri için eleştirildiklerini hatırlatarak, "Tüm ülkeler sosyal mesafeyi nasıl yapacaklarını ve sağlık hizmetlerinin nasıl güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve konuda adımlar atıyor. Biz bunu biraz farklı şekillerde yapıyoruz. Biz virüsün yayılma hızını en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu konuda uzman insanları dinliyorum ve iyi bir strateji izlediklerine kani geliyorum." yorumunda bulundu.

Karantina uygulanmayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Karantina uygulanmayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haberler
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Guido Senia Demet Akalın Chloe Loughnan Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Twitter Antalya Zonguldak
Şu an buradasınız: Karantina uygulanmayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 21:51:05. #1.14#
title