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KIRIKKALE - Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüsü Ekiplerin karantina süresi devam eden yolcuyla konuşması Yolcunun ekipler tarafından yurda götürülmesi Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Delice...

Ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüsü

Ekiplerin karantina süresi devam eden yolcuyla konuşması

Yolcunun ekipler tarafından yurda götürülmesi Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişiye ve otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.

Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 denetimi sırasında, Tokat'tan İzmir'e giden yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu sorgulamasında yolculardan Ö.S'nin (56) karantina süresinin devam ettiğini belirleyen ekipler, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan sorgulamada yolcunun karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği tespit edildi.

Olayın ardından karantina kurallarını ihlalden Ö.S. ile otobüs firmasına 8 bin 100 lira ceza kesildi.

Yolcu ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kent merkezinde bulunan bir yurda yerleştirildi.

KIRIKKALE - Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi

KIRIKKALE - Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi

KIRIKKALE - Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi

KIRIKKALE - Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi

KIRIKKALE - Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi

KIRIKKALE - Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi
AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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Haber: KIRIKKALE - Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi - Haberler
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