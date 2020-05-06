Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Bingöl'den fidanlarla uğurlandı
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Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Bingöl'den fidanlarla uğurlandı

Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Bingöl'den fidanlarla uğurlandı
06.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:59

Macaristan'dan yurda getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de yerleştirildikleri yurttaki gözetim süreleri tamamlananlar, fidanlarla memleketlerine uğurlandı.

Macaristan'dan yurda getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de yerleştirildikleri yurttaki gözetim süreleri tamamlananlar, fidanlarla memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki karantina süreci tamamlandı.

Kültür Mahallesi'nde bulunan Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 123 kişinin yurttan çıkış işlemi yapıldı.

Yurttan tahliye edilenlere Orman İşletme İl Müdürlüğünce "Bingöl hatırası" olarak birer çam fidanı hediye edildi. Gözetim altında tutulanlar 6 otobüsle 28 kentte uğurlandı.

Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en güzel hediyenin ağaç olduğunu belirterek, "Misafir ettiğimiz konuklarımıza fidan takdiminde bulunduk. İnşallah bu fidanları gittikleri şehirlerde dikerek Bingöl'ümüzü hatırlamaya devam edecekler." dedi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin de karantina sürecini başarıyla tamamlayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, onları 14 gün boyunca misafir etmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Misafirlerin rahatlığı için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Boğatekin, "Bu karantina süreci dışında da Bingöl'e bekliyoruz. Yolları açık olsun." dedi.

"Fidan bizim için çok güzel bir hatıra oldu"

Erasmus Değişim Programı nedeniyle Macaristan'a staj yapmaya gittiğini anlatan Esra Aydınlı, salgın nedeniyle Macaristan'da 2 aylık ev karantinasının ardından yurda döndüğünü söyledi.

İstanbul'daki ailesine kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Aydınlı, "15 gündür karantinada kaldım ve giderken üzüleceğimi hiç tahmin etmemiştim ama şu an çok üzgünüm. Tüm Bingöl halkına teşekkür ediyorum. Bu fidan da bizim için çok anlamlı bir hediye ve çok güzel bir hatıra oldu." diye konuştu.

Budapeşte'den Bingöl'e gelen Selçuk Gümüş ise sosyal medya hesabından Bingöl ile ilgili olumsuz paylaşım yapan P.A'ya tepki göstererek, "Yurtta çalışanlara çok teşekkür ederim. Bize kendi evimiz gibi hissettirdiler, Valimize çok teşekkür ederiz. Yemekleriniz çok güzel. Bingöl halkı bize çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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