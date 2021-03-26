SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi
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SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildiSAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Sinop'ta karantina kurallarını ihlal eden Sevda A.

Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi

SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Sinop'ta karantina kurallarını ihlal eden Sevda A., bebeğiyle birlikte belediye binası önünde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında yakalandı. İdari para cezası kesilen Sevda A., bebeğiyle birlikte karantina yurduna yerleştirildi.

Nüfusa oranla en fazla vaka görülen illerden Sinop'ta Sevda A. isimli kadın, bebeğiyle birlikte belediyeye geldi. Kapıda yapılan HES kontrolünde Sevda A. temaslı çıkınca belediye binası dışına çıkarıldı. Çağırılan polis ekipleri, Sevda A.?ya 3 bin 150 lira ceza kesti. Karantina kurallarını ihlal eden Sevda A. ve bebeği yurda yerleştirildi.

SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi
SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi
SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi
SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi
SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi
SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi
SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi
SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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