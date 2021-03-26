SİNOP Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi

Karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildiSAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Sinop'ta karantina kurallarını ihlal eden Sevda A.