Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı

İZMİT'te, polis uygulamasında durdurulan otomobilde, sürücü Yusuf Ozan Y.'nin HES kodu kontrol edildi.

İZMİT'te, polis uygulamasında durdurulan otomobilde, sürücü Yusuf Ozan Y.'nin HES kodu kontrol edildi. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen Yusuf Ozan Y., polis eşliğinde KYK yurduna götürüldü.

İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin denetimlerinde her araç, tek tek kontrol ediliyor. Uygulamada durdurulan 07 YOY 52 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Ozan Y.'nin de HES kodu sorgulaması yapıldı. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen Yusuf Ozan Y.'ye 3 bin 150 TL ceza kesildi. Yusuf Ozan Y., gerekli işlemlerin yapılmasının ardından polis eşliğinde, karantinaya alınan kişilerin kaldığı Semiha Ayverdi Yurdu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR