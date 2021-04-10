Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel
Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı

İZMİT'te, polis uygulamasında durdurulan otomobilde, sürücü Yusuf Ozan Y.'nin HES kodu kontrol edildi.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

İZMİT'te, polis uygulamasında durdurulan otomobilde, sürücü Yusuf Ozan Y.'nin HES kodu kontrol edildi. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen Yusuf Ozan Y., polis eşliğinde KYK yurduna götürüldü. 

İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin denetimlerinde her araç, tek tek kontrol ediliyor. Uygulamada durdurulan 07 YOY 52 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Ozan Y.'nin de HES kodu sorgulaması yapıldı. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen Yusuf Ozan Y.'ye 3 bin 150 TL ceza kesildi. Yusuf Ozan Y., gerekli işlemlerin yapılmasının ardından polis eşliğinde, karantinaya alınan kişilerin kaldığı Semiha Ayverdi Yurdu'na götürüldü.


Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı
Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nur Sürer Dilan Çıtak Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:29:55. #1.16#
title