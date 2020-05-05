Karantina günlerinde 'sanal virüslerden' nasıl korunmalı?

Koronavirüs döneminde evlere kapanarak vakitlerinin büyük bölümünü internette geçiren çocukların nasıl güvenli internete erişebilecekleriyle ilgili ailelere tavsiyelerde bulunan Öğretim Görevlisi Barış Tuncer, "Ebeveynler çocuklarıyla, internette hangi etkinlikleri yaptıkları ve...

Koronavirüs döneminde evlere kapanarak vakitlerinin büyük bölümünü internette geçiren çocukların nasıl güvenli internete erişebilecekleriyle ilgili ailelere tavsiyelerde bulunan Öğretim Görevlisi Barış Tuncer, "Ebeveynler çocuklarıyla, internette hangi etkinlikleri yaptıkları ve internette karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında sohbet etmeliler" dedi.

Pandemi döneminde eve kapanan çocuklar vakitlerinin büyük bir bölümünü televizyon ve bilgisayar başında geçiriyor. Yapılan araştırmalar çocuklarda bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve internet kullanımın 2 yaşına kadar düştüğünü ve çocukların interneti bilinçli ve güvenli kullanmadığını gösteriyor. İnternetin kontrolsüz kullanımının çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki ve bilişsel gelişimlerine zarar verdiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, aileleri karantina günlerinde daha yoğun bir şekilde internet kullanan çocukların çevrimiçi şiddet, porno ve diğer uygunsuz içeriklere maruz kalabilecekleri konusunda uyardı.

Çocukların, internette kendilerini çocuk olarak tanıtan kötü niyetli kişilerle iletişim kurup istismara uğrayabilecekleri uyarısını yapan Tuncer, "İnternetin safça, eğitimsiz ve güvensiz kullanımı, siber zorbalık, insan kaçakçılığı, çocuk pornografisi, güvenlik riskleri, kimlik hırsızlığı gibi riskleri artırıyor. Ebeveynler, internet/oyun bağımlılığı, siber zorbalık, kişisel bilgi paylaşımı, uygunsuz çevrimiçi içerik, çevrimiçi güvenlik konularında bilgi sahibi olmalılar. Aileler, diğer aileler ve okulla iletişim halinde olmalı ve güvenilir internet içeriğinden yararlanmalılar. Ebeveynler çocuklarıyla, internette hangi etkinlikleri yaptıkları ve internette karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında sohbet etmeliler" dedi.

GÜVENLİ İNTERNET İÇİN EBEVEYNLER NELER YAPMALI?

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Barış Tuncer çocuklarda internetin güvenli kullanımı konusunda anne babalarla şu bilgileri paylaştı:

-Ebeveynler bilgisayar, akıllı telefon gibi araçları kesinlikle elektronik çocuk bakıcısı olarak kullanmamalı

-İnsanlarla internet ortamında tanışmak tehlikeli olabilir. Bu durumda mutlaka aile veya bakıcının izni olmalı.

-Tanınmayan kişilerden e-posta almak ve bu insanlarla mesajlaşmak veya bu kişinin gönderdiği iletileri (dosya, resim vb.) açmak tehlikeli sorunlara neden olabilir. Bu iletilerde çocuk için uygun olmayan, pornografik görüntüler, cinsel içerikler (fotoğraf, görüntü) mesajlar, gönderenin mahrem görüntüleri gibi içerikler olabilir-Çocuklar internet ortamında kişisel bilgilerini paylaşarak kötü niyetli kişilerin saldırılarına açık ve savunmasız kalabilirler-Çocuklar çevrimiçi sohbetleri yalnızca aile bireyleri, arkadaşları ve aile tarafından da tanınan kişilerle yapmalılar-Çocuk, internet ortamında rahatsız olduğu ya da tehdit edildiğinde bu durumu mutlaka hemen ailesi ile paylaşmalı-Çocukların girdikleri web siteleri mutlaka anne-baba tarafından kontrol edilmeli ve anne-baba bu konuda bir liste hazırlamalı. Çocuk, sadece aile ve öğretmenlerin izin verdiği sitelere girmeli -Çocuklara şüpheli ve yaş sınırı olan web sitelerinden uzak durmaları gerektiği öğretilmeli-Çocuklar sadece ailelerinin onay verdiği sosyal ağlara üye olmalı-Çocuklar ailelerin veya güvenilir yetişkinlerin onayı olmadan yüz yüze tanışmaya gitmemeliler-Özel, kişisel bilgilerin çevrimiçi ortama aktarılmaması, gerçek hayatta tanınmayan kişilere isim, soy isim, adres, telefon numarası gibi bilgilerin verilmemesi konusunda çocuklar bilgilendirilmeli-Ev içerisinde ortak internet kuralları belirleyip, tüm bireylerin bu kurallara uyması sağlanmalı-Anne-babalar çocuklarının internette neler yaptıklarını sık sık kontrol etmeliler

-Ebeveynler kumar, uyuşturucu, fuhuş, şiddet, terör, dolandırıcılık, zararlı yazılımları engelleyen, sosyal medya, oyun, sohbet gibi konularda seçenek sunan bir internet profili tercih etmeli

Kaynak: DHA