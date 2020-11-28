Karantina altındaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza
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Karantina altındaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza

28.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:41
Karantina altındaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza

KORONAVİRÜS vakalarının artması nedeniyle karantina altına alınan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'e gizlice girmeye çalışan pazarlamacılar M.E. ile H.D., jandarma tarafından yakalanıp, 6 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı.

KORONAVİRÜS vakalarının artması nedeniyle karantina altına alınan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'e gizlice girmeye çalışan pazarlamacılar M.E. ile H.D., jandarma tarafından yakalanıp, 6 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı.

Koronavirüs vakaları artan Lüleburgaz'ın 650 haneli Sakızköy köyü, 17 Kasım günü 14 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem alarak, giriş ve çıkışa izin vermedi. Jandarma, pazarlamacılık yapan M.E. ve H.D.'yi gizlice köye girmek isterken yakaladı. İki kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Kırklareli'ne bağlı Kavaklı beldesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye faaliyetinde, G.T.'nin işletmesinin önünde bulunan seyyar araç ile şahıslara çay servisi yaptığı tespit edildi. G.T.'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.KARANTİNAYA UYMADI

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi TEM gişelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen M.B.'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Jandarmanın bilgi verdiği İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri M.B.'yi Kırklareli'de öğrenci yurduna yerleştirdi.

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- Leburgazkırklareli
Karantina altındaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza
Karantina altındaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza
Karantina altındaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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