Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor

Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor
07.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:04

Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor Kaymakamlık karantinadaki köyü havadan da kontrol ediyor Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altına alınmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı tarafından köy drone ile de takip ediliyor.

Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor

Kaymakamlık karantinadaki köyü havadan da kontrol ediyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altına alınmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı tarafından köy drone ile de takip ediliyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı tarafından köy 2 Mayıs Cumartesi günü karantina altına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kapatılmasının yanı sıra köyde güvenlik önlemleri üst sınırda tutulurken Acıgöl Kaymakamlığı tarafından Karapınar Belediyesi'ne ait drone ile köyü havadan da denetleyerek vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ediyor.

Acıgöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kurugöl köyümüz Karapınar Belediyesi tarafından karantina gözlem sürecinde kullanılmak üzere temin edilen drone ile bugünden itibaren havadan da kontrol edilerek vatandaşlarımızın karantina kurallarına olan uyumu daha yakından takip edilecektir. Desteklerinden ötürü Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'e teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haber
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Haber
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip...
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Falcao Neymar Ersun Yanal Sergen Yalçın Nenad Bjelica
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar İntihar
Şu an buradasınız: Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 17:41:41. #1.15#
title