Karanlık Madde Nedir, Neden Önemlidir?
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Karanlık Madde Nedir, Neden Önemlidir?

27.02.2021 10:54 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:58
Karanlık Madde Nedir, Neden Önemlidir?

Evrenin büyük bir bölümünü oluşturan ve hala ne olduğunu bilim adamları tarafından çözülemeyen bir madde olduğunu biliyor muydunuz? Peki nedir bu karanlık madde?

Evrenin büyük bir bölümünü oluşturan ve  hala ne olduğunu bilim adamları tarafından çözülemeyen bir madde olduğunu biliyor muydunuz? Peki nedir bu karanlık madde? Neden önemli?

Astrofiziğe göre karanlık madde radyo dalgaları, gözle görülebilen ışık, x-ışınları, vb.) etkileşime girmeyen, varlığı yalnız diğer maddeler üzerindeki kütle çekimsel etkisi olan bir maddedir.

Madde aslında karanlık değildir. Gözlemeyen bilim adamları ona 'dark' demişlerdir.

Gelişen teknoloji sayesinde pek çok galaksi ve yıldız sistemi keşfettik. İlk başta büyük bir cismin yakında dönen cisimlerin (gezegen, cüce gezegen vb) hızlı, uzağında dönenlerin ise yavaş döndüğü düşünülüyordu. Ama bu bilginin yanlış olduğunu tespit edildi.

Bu da görünmeyen bir kütlenin var olduğunu ortaya çıkardı.

Peki karanlık madde neden önemli?

Karanlık maddenin önemi gezegenlerin yıldızları hareketleri etkilemektedir.

GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE YÜZDE 10

Karanlık maddenin buluşunu galaksimizin sadece yüzde 10'luk kısmını gözlemlediğimizi ortaya çıkardı. Geriye yüzde 90'lık kısmı göremiyoruz.

Karanlık madde araştırmaları devam ediyor. Gözlemlenmesi peki neden önemli? Karanlık maddenin gözlemlenmesi evrenin temel yapısı ve atom altı parçacıkları ile alakalıdır.  Karanlık madde Einstein'ın ışık hızı kuramları alakalıdır.

Karanlık maddenin ne olduğunu çözersek belki ışık hızına ulaşır ve zamanda yolculuk yapabiliriz.

Evrende göremediğimiz şeyler orada olmadıklarını anlamına gelmez.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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