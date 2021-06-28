Karanlık dünyasını müzikle aydınlatan görme engelli öğrenci, başarılarıyla göz dolduruyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan absolut (kusursuz) kulağa sahip görme engelli 19 yaşındaki Selma Yıldırım, karanlık dünyasını aydınlatan müzikle hayata tutunuyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan absolut (kusursuz) kulağa sahip görme engelli 19 yaşındaki Selma Yıldırım, karanlık dünyasını aydınlatan müzikle hayata tutunuyor.

İlçenin Taşlıçay Mahallesi'nde 3'ü doğuştan görme engelli 6 kardeşten biri olan Yıldırım, duyduğu sesleri notaya dökme yeteneği, çaldığı enstrümanlar ve katıldığı sınavlarda elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

Babasının desteğiyle eğitimine devam eden Yıldırım, 4 yıl önce 36 bin 780 öğrencinin katıldığı deneme sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci oldu.

İki yıl önce de İlk ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda ( İOKBS ) 500 tam puan üzerinden 481,816 puan alan Yıldırım'ın hayatı, ilk müzik öğretmeni Erkan Taşdelen'in yeteneğini keşfetmesiyle değişti.

Aldığı eğitimle gitar çalmayı öğrenen, duyduğu sesleri notaya dönüştürebilen Yıldırım, öğretmeninin tayininin çıkması ve salgın sürecinde okullara ara verilmesi nedeniyle internet üzerinden dinlediği videolarla kendini geliştirdi.

Bu sürede bağlama çalmayı da öğrenen Yıldırım, okula yeni atanan müzik öğretmeninin desteğiyle kentte düzenlenen etkinliklerde de sahne alarak yeteneğini sergileme imkanı buldu. Diyanet Vakfı'nın verdiği kabartma Kur'an-ı Kerim ve öğretmenlerinin desteğiyle Kur'an'ı Kerim'i hatmeden Yıldırım, birçok sureyi de ezberledi.

"Müzik benim dünyam oldu"

Kazım Karabekir Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yıldırım, AA muhabirine, birinci sınıftan 4. sınıfa kadar özel alt sınıf eğitimi, 5. sınıfta da kaynaştırma eğitimi almaya başladığını söyledi.

Bu süreçte öğretmenlerinin çok büyük desteğini gördüğünü belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Müziği çok seviyorum. Gitar ve bağlama çalıyorum. Gitar eğitimini müzik öğretmenim Erkan Taşdelen'den aldım. Öğretmenimizin tayini çıkınca ben de internetten dinlediğim videolarla kendimi geliştirmeye devam ettim. Şimdi de klarnet çalmanın hayalini kuruyorum. Çünkü klarnetin insanın içine dokunan bir sesi var. Aslında müzik benim dünyam oldu. Müzikle görüyorum, duyuyorum, hayaller kuruyorum. Doğadaki sesler beni başka bir aleme taşıyor. Doğada duyduğum sesler nota gibi geliyor bana. Bazen de doğada duyduğum sesleri notalara dökmeye çabalıyorum. Çok beğendiğim sanatçı var ama Sezen Aksu ile tanışmayı çok istiyorum. Bana destek veren öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum."

"Çok özel yetenekleri var"

Okul Müdürü Kenan Yıldız ise kardeşleriyle ilçeye 20 kilometre uzaklıktan gelip eğitimine devam eden Yıldırım'ın çok yetenekli bir öğrenci olduğunu, ilçe çapında yapılan sınavlarda dereceler ettiğini vurguladı.

Yıldırım'ın Türkiye genelinde yapılan deneme sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak birinci olduğunu anlatan Yıldız, "İngilizceye karşı özel bir ilgisi var. Öğrendiği kelimeleri kolay kolay unutmuyor. Kur'an-ı Kerim'i merak ettiğini söylemişti öğretmenine. Biz de Diyanet Vakfı'ndan kabartma Kur'an-ı Kerim talebinde bulunduk. Sağ olsunlar bu talebimizi yerine getirdiler. Öğrencimiz şimdi Kur'an-ı Kerim'i de okuyabiliyor. Müziğe karşıda ilgisi var. İlçe çapında yapılan festivalde, okulumuzun düzenlediği etkinliklerde güzel sesiyle sahneye renk katıyor. Eğitimine verilecek destekler doğrultusunda ileride çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Yeteneği dikkatimi çekti"

Müzik öğretmeni Erol Koçak da okulda göreve başladığı dönemde Selma'nın yeteneğinin dikkatini çektiğini belirterek, "Benden önceki dönemlerde okulumuzda aldığı eğitimi birlikte geliştirdik. Birkaç konser etkinliğinden sonra Selma'nın sesini ve yeteneğini duyma imkanımız oldu. Çok hassas bir kulağı var. Selma, notaları ve akorları duyduğunda fark edebilen bir yeteneğe sahip. Yeterli imkan verildiğinde çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Ayhan Yıldırım ise 6 çocuğundan 3'ünün doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "Çocuklarımı her gün okula getirip götürüyorum. Selma gitar çalmayı ve müziği çok seviyor. Ben de elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Devletin imkanları sayesinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Çocuklarımın her zaman yanında olan öğretmenlerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca