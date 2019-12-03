"Karanlığı aydınlananlar" öykü yarışması

03.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:52

Trabzon'da, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca ülke genelinde düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında bölge birincisi olan eski hükümlü düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında, "Kambur kelimeler" isimli öyküsüyle bölge birincisi olan Engin Koç, altınla ödüllendirildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer Gün, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mesut Yıldız, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, öykü yarışmasında dereceye giren Engin Koç ve il koruma kurulu üyeleri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, denetimli serbestlik uygulamalarının önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, 2005 yılı öncesi ceza adalet sistemimizde daha çok hapis ve para cezası uygulanırken denetimli serbestlik sisteminin kurulmasından sonra gerek yetişkin gerekse çocuk sanık şüpheli ve hükümlülere yönelik kamu kurumunda ücretsiz çalışma, hapis cezasının konutta infazı, bir eğitim kurumuna devam etme ve özellikle eğitim ve iyileştirme programlarına katılma gibi alternatif bir takım tedbirler uygulanarak ceza adaleti en iyi şekilde yerine getirildiğinin altını çizdi.

Yapılan çalışmalarla suç ve suçlunun giderek azaltıldığı sağlıklı bir toplum yapısına ulaşmanın amaçlandığını aktaran Tuncel, toplam 167 kişinin katıldığı "Karanlığı aydınlananlar" isimli öykü yarışmasına Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü adına 3 eski hükümlünün katıldığı yarışmada "Kambur kelimeler" isimli öyküsüyle Engin Koç'un bölge birincisi olduğunu söyledi.

Eski hükümlü Engin Koç ise herkesin bin engelli adayı olduğu bir hükümlü adayı da olabileceğini belirtti.

Cezaevine girmesi dolayısıyla hayatını ertelemek zorunda kalmasının kendisini ve ailesini derinden etkilediğini aktaran Koç, hem denetimli serbestlik müdürlük personelinin sağlamış olduğu olanaklar hem de devletin eski hükümlülere sağladığı istihdam konusunda bilgilendirmeleri sonucu hayata tutunduğunu belirterek, denetimli serbestlik müdürlüğü personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA