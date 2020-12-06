Karamürsel Köprülü Kavşağında Yalova istikameti trafiğe açıldı
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Karamürsel Köprülü Kavşağında Yalova istikameti trafiğe açıldı

06.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:03
Karamürsel Köprülü Kavşağında Yalova istikameti trafiğe açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında, Yalova istikametine ulaşımı sağlayan kuzey yan yolu araç trafiğine açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında, Yalova istikametine ulaşımı sağlayan kuzey yan yolu araç trafiğine açıldı.

Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergahlarından olan D-130 Karayolu'nun Karamürsel geçişine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köprülü kavşak inşa ediliyor. Yolun Yalova istikametinde araç trafiğini sağlayan 900 metrelik kuzey yan yolda aydınlatma çalışmaları da tamamlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, D-130 Karayolu'nun Karamürsel geçişinde güney yan yol İzmit istikametine ve kuzey yan yol Yalova istikametinde araç trafiğine açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında, eski yoldan kalan betonların kırım çalışmaları devam ediyor. Beton kırım işlemleri sonrası 19 metre genişliğinde 296 metre kapalı kesite sahip battı-çıktı tünel yapımı için yapılacak kazı çalışmalarında, 10 bin metreküp yaklaşık 10 bin kamyon hafriyat çıkarılacak.

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında, bin 600 metre 2x2 şerit anayol, 900 metre kuzey, 900 metre güney olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3.70 kilometre yol yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından biri olan Karamürsel'de kent içi trafiğinin yanı sıra şehirlerarası ulaşım da rahatlatacak. - KOCAELİ

Karamürsel Köprülü Kavşağında Yalova istikameti trafiğe açıldı
Karamürsel Köprülü Kavşağında Yalova istikameti trafiğe açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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