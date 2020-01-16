Karamürsel Eğitim-Sen'de Mehmet Demirer güven tazeledi

16.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:50

Eğitim-Sen Karamürsel Şube Başkanı Mehmet Demirer, yeniden bu göreve seçildi.

Eğitim-Sen Karamürsel Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu, şube binası konferans salonunda yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Demirer, yeniden başkanlığa getirilirken, yönetim kurulu ise Emel Kaplan, Devrim Özdemir, Yasemin Demirkürek ve Serhan Özdemir'den oluştu.

Kaynak: AA