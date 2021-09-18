Karamürsel'de kadınlar imece usulü tarhana yapıyor - Haberler
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Karamürsel'de kadınlar imece usulü tarhana yapıyor

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Karamürsel'de kadınlar imece usulü tarhana yapıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde sofralarının vazgeçilmez tadı tarhanayı imece usulüyle hazır hale getiriyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde sofralarının vazgeçilmez tadı tarhanayı imece usulüyle hazır hale getiriyor.

Tepeköy Mahallesi'nde kış hazırlıklarını sürdüren Nermin Dinç (83), AA muhabirine, her yıl eylül ayında komşularıyla tarhana yaptıklarını söyledi.

Dinç, tarhana sayesinde sofraların lezzetini artırdıklarını, tarhana yapımını annesinden öğrendiğini belirterek, çocuklarına ve torunlarına da tarhana yapımını öğrettiğini, bu geleneğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi tarhananın, şifa kaynağı olduğunu ifade eden Dinç, "Tamamen organik olarak hazırlanan tarhanayla ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Tarhanayı 3 kuşaktan bu yana yapıyorum. Ben annemden öğrendim, annem annesinden öğrenmiş, şimdi çocuklarıma ve torunlarımı öğretiyorum." diye konuştu.

Hatice Çetintaş (65) da tarhana yapımını gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu geleneklerin, devam ettirilmesi gerektiğine işaret eden Çetinbaş, "İnsanın kendi eliyle yaptığı bir başka oluyor. Kışlık ürünlerimizin hemen hemen hepsini, kendimiz yapıyoruz. Burada imece usulüyle kışlık soframızın baş tacı tarhanayı yapmak için bir araya geldik. Kış mevsimi başlamadan yaz aylarında tarhana yapmak bizim kültürümüzden geliyor. Tarhana yapımına başlamadan önce meteorolojik verilere bakarak hareket ediyor, güneşli, sıcak ve havaların yağışlı olmadığı günler bekleniyor. Yaz mevsiminin başlangıcında başlayan ailelerin tarhana mesaisi, hava sıcaklıklarının durumuna göre eylül ayının ortalarına kadar devam edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Karamürsel'de kadınlar imece usulü tarhana yapıyor

Karamürsel'de kadınlar imece usulü tarhana yapıyor

Karamürsel'de kadınlar imece usulü tarhana yapıyor

Karamürsel'de kadınlar imece usulü tarhana yapıyor

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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