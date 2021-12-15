Karamollaoğlu: Türkiye'nin yeni bir iktidara ihtiyacı var

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Önce 'Çin', arkasından 'Güney Kore' modeline geçildi, şimdi de 'Türk tipi'ne geçiliyor. Artık çok açık ve net anlaşılmıştır ki; Türkiye'nin yeni bir modelden çok, yeni bir iktidara ihtiyacı var" dedi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2021'in Türkiye için her anlamda zor bir yıl olduğunu söyledi. Halkın yüzde 70'inin kaygıyla yaşadığını belirten Karamollaoğlu, "Biz Saadet Partisi olarak her şeyden önce bu ülkenin kaybolan umutlarını yeşertmekte ve insanımızın neşesini yerine getirmekte kararlıyız. Yarını korkuyla değil, umutla beklemesini sağlayacağız" dedi.

Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağı ve ittifakın adının 'Büyük Millet İttifakı' olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine ise, "Bir ittifak olsun olmasın ama önemli konu, bugünkü sistemin mutlaka değişmesidir. Bu sistemin nasıl değişeceği konusunda da bu arkadaşlarımızın katılımıyla birtakım görüşmeler zaten yapılıyor. Ama bu ittifak manasında değil. Nasıl bir sistem kurulsun, nasıl kararlar süratle alınabilsin, o görüşmeler yapılıyor. Bunun da faydalı olduğu kanaatindeyim. Zaten böyle bir dirsek teması var" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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