Karamollaoğlu ittifaka mesafeli! Erbakan için kaleme aldığı yazıda isim vermeden AK Parti'yi eleştirdi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sürpriz görüşme sonrası Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı saflarına katılacağı iddiaları dillendirilmeye başlanmıştı.

"YALNIZLIĞI HİSSETMEMEMİZ LAZIM"

Ankara kulislerinde büyük ses getiren bu görüşmeye ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek" demişti.

"İNŞALLAH ÇATLAKLAR MEYDANA GELMEZ"

Dikkat çeken görüşmeye ilişkin Karamollaoğlu ise şunları söylemişti: "Parti iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Bizim siyasi olarak bir araya geldiğimiz arkadaşlar temel ilkeleri özümsemiş insanlardır. Onun için partimizde inşallah böyle çatlaklar meydana gelmez. Bu konularda parti içi organlarında gündeme gelir karar verilir."

"ZAMANLA ERBAKAN'IN UFKUNU DAHA İYİ ANLIYORUZ"

Yaşanan görüşme ve değerlendirme trafiğinden sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Gazete için bir yazı kaleme aldı. Yazıda Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün eski lideri Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek "Zaman ilerledikçe bir ilim, fikir, aksiyon ve devlet adamı olarak Erbakan'ın ufkunu, vizyonunu, azmini, mücadelesini ve asaletini çok daha iyi anlıyoruz. Geçen her gün, yaşanan her olay, tecrübe ettiğimiz her gelişme onun mücadelesini daha anlamlı ve daha önemli hale getiriyor. O, hayatı boyunca hakkın hakimiyeti için çalıştı. İyinin, doğrunun, güzelin, faydalının mücadelesini verdi. Küçük hesapların değil, büyük hedeflerin insanı oldu" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLMANIN TEK ÖLÇÜSÜ SAADET PARTİ'Lİ OLMAKTIR"

Kulislerde "Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılır mı?" soruları dillendirilirken Karamollaoğlu üstü kapalı bir şekilde AK Parti'yi şu sözlerle eleştirdi: "Partimiz; maddi ve manevi kalkınmanın, yerli ve milli duruşun, üreten bir ekonominin, birlik ve beraberliğin, adil bir düzenin tavizsiz savunucusu olmuştur. Bugün bu mücadelenin adı ve adresi Saadet Partisi'dir. Saadet Partisi'nin çizgisi Erbakan'ın çizgisidir. Bugün Milli Görüşçü olmanın tek ölçüsü Saadet Partili olmaktır. Erbakan, Milli Görüş'ün temel ilkelerini açık bir tarzda ortaya koymuş ama hiçbir zaman, hiç kimseyi ötekileştirmemiştir. İnancı, düşüncesi, partisi, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesi bu ülkenin bir ferdi, bu vatanın bir zenginliği olarak görmüştür.

"İHANET" GÖNDERMESİ

Siyasi rakiplerini düşman olarak görmemiş, onları ihanetle suçlamamıştır. Bu ülkeye hizmet etmek için herkesle görüşmüş, herkesle bir araya gelmiş, ülkenin istikbalini her daim kendi siyasi ikbalinin önünde tutmuştur. Bugün de Saadet Partisi aynı yaklaşımla hareket etmekte, 'hayra motor şerre fren olma' görevini hakkıyla yerine getirebilmenin mücadelesini vermektedir."