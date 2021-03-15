Karamanlı'da belediyenin güneş enerji santrali faaliyete girecek

Burdur'un Karamanlı ilçesinde belediye tarafından kurulan güneş enerji santralinin (GES) faaliyete geçeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 20 bin metrekarelik alanda, 2 bin 750 güneş paneli ile 990 kilovatlık elektrik üretileceğini belirtti.

Tesisin en kısa sürede enerji üretimine başlayacağına dikkati çeken Selimoğlu, "Kurduğumuz santral hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de ihtiyaç fazlası üretimle ek gelir elde edeceğiz. Kalıcı ve çevreci yenilenebilen enerji ile gelir kaynağı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban