Karamanlı'da akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde öğrencilere yönelik akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Nimet Güvener İlkokulu Zeka Oyunları sınıfında yapıldı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı turnuvada, toplam 30 öğrenci 5 branşta yarıştı.

Turnuvada başarılı olan öğrencilere, Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatma Kalkan tarafından katılım belgeleri ve ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrenciler, 15 Mart'ta kent merkezinde düzenlenecek Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ilçeyi temsil edecek.