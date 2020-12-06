Karaman Valisi Işık maden işçileriyle ilgili toplantıda iddia edildiği gibi sözler kullanmadığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karaman Valisi Işık maden işçileriyle ilgili toplantıda iddia edildiği gibi sözler kullanmadığını açıkladı

06.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:40
Karaman Valisi Işık maden işçileriyle ilgili toplantıda iddia edildiği gibi sözler kullanmadığını açıkladı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir sendikacının, katıldığı televizyon programında Ermenek'te maaşlarını alamadığı için eylem yapan işçilerin sorunlarının çözümü için yapılan toplantıyla ilgili kullandığı ifadelerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir sendikacının, katıldığı televizyon programında Ermenek'te maaşlarını alamadığı için eylem yapan işçilerin sorunlarının çözümü için yapılan toplantıyla ilgili kullandığı ifadelerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Işık, sosyal medya hesabından, "4 Aralık Cuma günü, bir televizyon kanalının öğle haberlerine bağlanan Bağımsız Maden İş Sendikası eğitim uzmanı olan şahıs, aynı gün benimle 2 sendika ve 2 işçi temsilcisinin katıldığı toplantıda kendisinin de bulunduğunu, bu toplantıda 'İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun söz geçiremediği iş verene Vali olarak kudretimin yetmediğini' söylediğim şeklinde gerçek dışı ifadeler kullanmıştır." açıklamasını yaptı.

Bu kişinin toplantıda bulunmadığı gibi, toplantıda bu anlama çekilecek bir konuşmasının dahi olmadığını belirten Işık, "Bu ifadeler, gündemde kalmaya çalışma gayretinden başka bir şey değildir. Denize düşen yılana, devletin emeğin yanında yer almasından rahatsız olan, devletle işçiyi karşı karşıya getirmekten başka çözüm üretemeyen sözde sendikacı ise yalana sarılır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

İlgili Haberler

Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı
Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı
Karaman Valisi Işık, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı
Karaman Valisi Işık, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı
Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'yla ilgili olay iddia: PKK'nın miting, açlık grevi gibi faaliyetlerinde bulunmuş
Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'yla ilgili olay iddia: PKK'nın miting, açlık grevi gibi faaliyetlerinde bulunmuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Yalın Oktay Kaynarca Tamer Karadağlı Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Samatta Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Bakan Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman Valisi Işık maden işçileriyle ilgili toplantıda iddia edildiği gibi sözler kullanmadığını açıkladı - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 19:47:52. #1.14#
title