Karaman Valisi Işık, göreve başladı Karaman Valisi Işık, göreve başladıİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesiyle bakanlığın Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, Karaman Valiliği'ne atanan Mehmet Alparslan Işık göreve başladı.

Karaman Valisi Işık, göreve başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesiyle bakanlığın Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, Karaman Valiliği'ne atanan Mehmet Alparslan Işık göreve başladı. İçişleri Bakanlığı'nın 10 Haziran'da yayımladığı kararname ile 41 ilin valisi değişti. Karaman Valiliği'ne ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Arparslan Işık atandı. Bugün kente gelen Vali Işık, valilik binası önünde tören mangası ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Işık, "Türk dilinin merkezi, Atatürk'ün ata diyarı, Hz. Mevlana'nın annesinin, kardeşlerinin ve yakınlarının bağrına girdiği bu kutsal topraklarda görev yapmanın heyecanı içindeyim. Allah'tan beni mahcup etmemesini, utandırmamasını niyaz ediyorum. Ben 2006 ve 2012 yıllarında teftiş nedeni ile Karaman'da bulundum. Dolayısıyla Karaman'ın sosyal ve ekonomik yapısını yakından biliyorum. Bu aradaki 6 yıllık süre içerisinde de gelişimlerinide çok iyi izledim. Karaman'ın artı yönlerini bildiğimden dolayı eksi yönlerimizide tamamlayarak inşallah Karaman'a çok faydalı görevler yapacağız." dedi.

Kaynak: DHA