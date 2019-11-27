Karaman taşeli platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü

27.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:09

Taşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü

Karaman'ın Ermenek ilçesi, sonbahar ayının son günlerinde ağaçların aldığı renkler nedeniyle renk cümbüşüne döndü.

Taşeli Platosu'nda yer alan ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Ermenek, dağlık ve ormanlık alanda yer alıyor. Ermenek Barajı'nın turkuaz rengiyle birleşen kentte, sonbahar nedeniyle ağaç yapraklarının renkleri de yeşilden sarıya, kırmızıdan turuncuya kadar farklı renklere büründü. Adeta renk cümbüşünün yaşandığı kent ise doğa güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

Kaynak: DHA