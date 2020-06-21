KARAMAN Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
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KARAMAN Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardıKARAMAN'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı.

21.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:00

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

KARAMAN'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı. Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

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KARAMAN Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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