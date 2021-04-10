Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
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Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü

Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ - Haberler | Güncel

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26) yaşamını yitirdi.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26) yaşamını yitirdi. Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. 

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre, kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü. Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti. Alan'ın cansız bedeni, yeniden görev yaptığı hastaneye getirilip, morga konuldu. Hemşire Seycan'ın cenazesi, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ye gönderildi. 

BAYRAM SONRASI DÜĞÜN YAPACAKMIŞSeycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi. 

 


Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü
Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ

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