KARAMAN KAYIP KİŞİNİN İZİNE RASTLANILDI; ANCAK HENÜZ BULUNAMADI

Karaman'da, aracın kara saplandığı bölgede kaybolan genç aranıyor (2)KARAMAN'da, yoğun yağış nedeniyle trafiğe kapatılan yolda araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarılmasının ardından kayıp Ege Kabalak'ın (26) bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Karaman'da, aracın kara saplandığı bölgede kaybolan genç aranıyor (2)

KARAMAN'da, yoğun yağış nedeniyle trafiğe kapatılan yolda araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarılmasının ardından kayıp Ege Kabalak'ın (26) bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin'in katıldığı arama çalışmaları Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Karaman ve Mersin AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), insansız hava ve 8x8 paletli araçlarla gerçekleşiyor. Çocak mevkisindeki bir mescitte Kabalak'a ait olduğu düşünülen ize rastlandı. Ardından bu bölgede detaylı yapılan araştırmada ise Kabalak'ın Cehennem Deresi Milli Parkı'na çitleri atlayıp girdiği üzerine durularak, çalışmalar o yönde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Adana İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinin katılacağı belirtildi.

Dün yapılan çalışmalara katılarak Furkan Keleş ve Rabia Bingöl'ün bulunmasına yardımcı olan köy halkından Tamer Gözerler, şunları söyledi:

"Dün ilk olarak kadına ulaşıldı. Kadın araç içinde bekliyormuş. Daha sonra yanındaki arkadaşların gittiği yönü gösterdi. Ekipler ve bizler gösterdiği noktaya doğru ilerleyip aradık ve yaklaşık 1 kilometre ileride 1 arkadaşına ulaştık. Diğer kayıp kişinin aranması için arama çalışmaları dün, gece saatlerine kadar sürdü. O kişinin sarp arazilere gittiği söylenildi ve o bölgede izlerine rastlandı. Ancak kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ara verildi. Bugün yeniden başlandı. Çalışmalar hala devam ediyor." dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı