Karaman Garı'nda Yüksek Hızlı Tren hazırlıkları hızla sürüyor - Haberler
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Karaman Garı'nda Yüksek Hızlı Tren hazırlıkları hızla sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Karaman Garı'nda Yüksek Hızlı Tren hazırlıkları hızla sürüyor

Test sürüşleri başarıyla tamamlanan Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde, Karaman Garı'nda YHT'ye uygun fiziki düzenlemeler hızla devam ediyor.

KARAMAN (İHA) - Test sürüşleri başarıyla tamamlanan Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde, Karaman Garı'nda YHT'ye uygun fiziki düzenlemeler hızla devam ediyor.

Karaman Tren Garı'nda yapılan düzenlemeler sürüyor. Yürüyen Merdivenler ve yolcu peronlarının daha önce yapıldığı garda, hızlı tren işletmesine yönelik cam seperatör ve kabin yapımı işleri tamamlanıyor. X-ray cihazlarının da yerleştirileceği çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Nisan ayı sonunda Ankara'dan Karaman'a kadar YHT ile test sürüşüne katılarak incelemelerde bulunmuştu. Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek. - KARAMAN

Karaman Garı'nda Yüksek Hızlı Tren hazırlıkları hızla sürüyor

Karaman Garı'nda Yüksek Hızlı Tren hazırlıkları hızla sürüyor

Karaman Garı'nda Yüksek Hızlı Tren hazırlıkları hızla sürüyor

Karaman Garı'nda Yüksek Hızlı Tren hazırlıkları hızla sürüyor

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