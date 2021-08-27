Karaman'dan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Övgü Dolu Sözler

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne önem verilirse, 5 veya 10 yıl sonra Avrupa'nın bütün takımlarının geleceğini vurguladı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne önem verilirse, 5 veya 10 yıl sonra Avrupa'nın bütün takımlarının geleceğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'i sporun da merkezi haline getirecek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarla adından söz ettiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulunan Yukatel Kayserispor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Hikmet Karaman, Erciyes Yüksek Kamp İrtifa Merkezi'nden övgüyle bahsetti.

Karaman, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Projesi'ni, sürecin başından sonuna kadar desteklediğini ifade ederek, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ilerde büyük bir popülerlik kazanacağını dile getirdi. Karaman, projeye önem verilirse, 5 veya 10 yıl sonra Avrupa'nın bütün takımlarının geleceğini ve dünyanın en önemli merkezlerden birisinin olacağını belirtti.

Erciyes Yüksek Kamp İrtifa Merkezi'nin gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta en güzel kamp merkezi olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç da, Kayseri'nin incisi Erciyes'in yapılan yatırımlarla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli dağlarından birisi olduğunu söyleyerek, bu kapsamda çalışmalara devam edecekleri söyledi.

"KAYSERİ SPORUN DA MERKEZİ OLACAK"

Yüksek İrtifa Merkezi'nde teknik adam Karaman'ın da imzası olduğunu da kaydeden Büyükkılıç, "Orada hocamın da imzası var. Konuyla ilgili telefonda konuştuk. 'bu müthiş bir proje' diye karşılık verdi. Uluslararası standartlarda bir proje. Kayseri sporun da merkezi olacak" dedi.

Kaynak: Habermetre