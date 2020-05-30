Karaman'da tek katlı müstakil evde korkutan yangın: 1 yavru kedi telef oldu
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Karaman'da tek katlı müstakil evde korkutan yangın: 1 yavru kedi telef oldu

Karaman'da tek katlı müstakil evde korkutan yangın: 1 yavru kedi telef oldu Karaman'da anne, oğlu ve kızının yaşadığı tek katlı müstakil evde çıkan yangın korkuttu.

30.05.2020 02:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 02:49

Karaman'da tek katlı müstakil evde korkutan yangın: 1 yavru kedi telef oldu

KARAMAN - Karaman'da anne, oğlu ve kızının yaşadığı tek katlı müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Dumandan etkilenen anne ve kızına olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edilirken, yavru bir kedi ise telef oldu.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Yeşilada Mahallesi 823. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ü., Raziye Ü. ve anne Ayşe Ü'nün birlikte yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden aile fertleri hemen kendilerini dışarı atarak 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, poliste çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarını yakından izleyen Hüseyin Ü., itfaiye erlerinden evin içinde bulunan yavru kedilerinin kurtarılmasını istedi. İtfaiye erleri ise yavru kedileri çıkarttıklarını, yalnız birisinin dumandan zehirlenerek telef olduğunu söylediler. Yangında dumandan etkilenen anne Ayşe Ü. ile kızı Raziye Ü'ye de olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(OB-MD-MÇ-Y)

Karaman'da tek katlı müstakil evde korkutan yangın: 1 yavru kedi telef oldu

Kaynak: İHA

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