Karaman'da şiddetli fırtına nedeniyle bir otelin dış yalıtımı zarar gördü

Karaman'da şiddetli fırtına bir otelde maddi hasara yol açtı.

Üniversite Mahallesi Dr. Halil Cin Caddesi'nde bir otelin ön cephesindeki dış yalıtımı fırtına sebebiyle döküldü. Bu nedenle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Sökülen parçaların vinç yardımıyla temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Olayda yaralanan olmazken yetkililer, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin